الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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النائب فراس حمدان خلال جلسة مناقشة موازنة 2024: الحكومة منذ 7 تشرين لم تفكّر في إعلان حال طوارئ والزبائنيّة مستمرّة على ظهر أوجاع الناس
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