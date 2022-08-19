الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    النائب مارك ضو لبرنامج "مع ديانا": داخل المجلس النيابي هناك تضارب مصالح حيث ان هناك اشخاصا لديهم موقف واضح ولكن ليست كل قراراتهم تبنى على هذا الاساس

    منذ 9 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
      الدولار
      لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟
      الدولار
      دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟