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    النائب مارك ضو لبرنامج "مع ديانا": نواب التغيير اجتمعوا مع جميع المعنيين في ملف ترسيم الحدود وهدفنا الوصول الى نتيجة سريعة في المفاوضات لان مصلحتنا ان نرسم منطقتنا الاقتصادية للبنان لكي لا يأتي حزب الله وغيره ويستغل هذا الملف

    منذ ساعة واحدة
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