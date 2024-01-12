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    النائب محمد خواجة لـ"الأنباء الكويتية": توسعة دائرة الحرب رهن تطورات الميدان بخاصة في قطاع غزة الذي يحدد ما إذا كانت الأمور ستتدحرج

    منذ 4 دقائق
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