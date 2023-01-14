السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
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    النائب ملحم خلف نام في مركز أمن الدولة برفقة والدة وليام نون

    منذ 12 دقيقة
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