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    النائب ميشال معوّض: سياسة المفوضية الأوروبية هي حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية وأولوية النظام السوري عدم إعادة السوريين والأسباب معروفة

    منذ 57 دقيقة
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