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    النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: الحوار هدف وليس خيار وبدون حوار لن نستطيع إنتاج رئيس للجمهورية وفرنجية مرشح فريق سياسي ومرشحنا هو ميشال معوّض

    منذ 8 دقائق
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