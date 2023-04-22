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    النائب وضاح الصادق: أحكام المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة دليل جديد على عدم جدواها

    منذ ساعة واحدة
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