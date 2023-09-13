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    النائب وضاح الصادق في مؤتمر صحافي: من المؤسف أنّ التعاطي مع مطار بيروت منذ سنوات طويلة طغى عليه الاستهتار واللامبالاة وسوء الإدارة والتوظيف السياسي واليوم نرفع الضوء الأحمر قبل التدقيق الذي سيحصل السنة المقبلة

    منذ 3 دقائق
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