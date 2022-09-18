الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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    النائب وضاح الصادق لـmtv: سنحضّر سلّة أسماء وسنذهب بها مجدداً إلى الكتل السياسية وكل الكتل توافقت على مواصفاتنا الرئاسية

    منذ 4 دقائق
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