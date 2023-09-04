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    الناتو يبدأ مناورات عسكرية واسعة في ليتوانيا قرب حدود بيلاروسيا وتستمر حتى 15 سبتمبر

    منذ 5 دقائق
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