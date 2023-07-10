الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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    الناشط السياسي زياد عبس لبرنامج "بدنا الحقيقة": حزب الله حالة عسكرية لا تأتمر بأوامر السلطة التنفيذية والقوى العسكرية

    منذ 50 دقيقة
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