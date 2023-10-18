الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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    الناطق الرسمي باسم قوّات اليونيفيل أندريا تننتي لـmtv: خطة اليونيفيل تتغيّر وفق الأوضاع الأمنية على الأرض ولم نبدّل شيئاً من حيث انتشارنا ولكن إن سمعنا إشاعات نعود إلى الانتشار وجدول أعمالنا يقرره الوضع الأمني في البلاد

    منذ 57 دقيقة
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