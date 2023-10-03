الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي ولتقديم المساعدة لهم في لبنان

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      طقس لبنان
      المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
      سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
      أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
      وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
      الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!