الأحد 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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    الناطق العسكري الإسرائيلي: صاروخ مضاد للدروع أطلق على منطقة المطلة وسلاح الجو رد بقصف مواقع عسكرية لحزب الله

    منذ ساعة واحدة
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