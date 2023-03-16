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    النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي يصدر تحذيراً من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بعد زلزال جزر كرماديك في نيوزيلندا

    منذ 35 دقيقة
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