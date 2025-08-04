الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025
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"النهار": انتشار للجيش على طريق صيدا القديمة والطيونة وصولاً لمارمخايل، ولوحظ وجود عوائق حديدية مع الجيش تحسباً لدخول أي دراجات نارية إلى جانبي طريق صيدا القديمة
منذ 40 دقيقة
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