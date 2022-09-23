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    "النهار": انتهاء الجمعية العمومية للقضاة بإجابة مجلس القضاء الأعلى طلب القضاة بإمهالهم أسبوعاً للتشاور وإبلاغه قرارهم، على أن يستمرّ الاعتكاف خلاله

    منذ 44 دقيقة
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