الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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    النيران لا تزال مشتعلة في الإهراءات وهناك بعض التشققات في الجزء المهدّد بالسّقوط

    منذ ساعة واحدة
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