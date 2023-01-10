الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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    الهند تؤكّد عدم العثور على أيّ جسم مشبوه في الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريًّا بمطار عسكري

    منذ ساعتين
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