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الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُعلن تمديد إضرابها وعدم الحضور الى العمل الى يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/٣
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - يناير - 2023 6:01 مساءً
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