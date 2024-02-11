الأحد 1 شعبان 1445 ﻫ - 11 فبراير 2024
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الهيئة اللبنانية للعقارات تأسف لارتفاع حالات إنهيار المباني وتعتبرها ظاهرة مقلقة ونقابة المالكين تحمل الدولة مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات لأنها لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها
منذ 5 دقائق
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