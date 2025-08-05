الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
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    الوزيران تمارا الزين وركان ناصر الدين يؤكدان أنهما سيحضران جلسة الخميس وأنهما لم ينسحبا من الحكومة

    منذ ساعة واحدة
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