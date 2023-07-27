الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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    الوزيرة نجلا الرياشي لـmtv: على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أن يستلم والمخرج المرجح هو بالدعوة الى جلسة لمجلس النواب قد يُعطى فيها غطاء للصرف المالي لثلاثة أشهر

    منذ 4 دقائق
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