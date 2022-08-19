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    الوزير السابق سجعان قزي: الشغور الرئاسي لن تتم معالجته هذه المرة كما حصلت عام 2018 و2008 والمرات السابقة فنحن امام وضع خطير جداً ويمكن ان تكون هناك مغامرات تمس بالوضع الامني

    منذ ساعة واحدة
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