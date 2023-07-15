السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الوزير بوحبيب ينسحب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة عودة النازحين
منذ 34 دقيقة
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