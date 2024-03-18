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    الوزير عبدالله بو حبيب بعد لقائه السفير القطري: نرحب بدور قطر البناء في مساعدة لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً و تطلع الى تمكن قطر بالتعاون مع كافة الأشقاء من وقف التصعيد والصراع الدائر في منطقتنا

    منذ ساعة واحدة
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