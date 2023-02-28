الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الوكالة الذرية: إيران لديها كمية من يورانيوم مخصب بنسبة 60% تحتاج تطويرا بسيطا لإنتاج سلاح
منذ ساعة واحدة
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