السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
    الوكالة الوطنية:مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا

    منذ ساعة واحدة
