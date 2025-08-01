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    الوكالة الوطنية: ألقت مسيرة إسرائيلية، اليوم، منشورًا في بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين

    منذ ساعتين
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