الأثنين 9 شوال 1446 ﻫ - 7 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الوكالة الوطنية: التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لبحث واقرار جدول الأعمال وأبرز بنوده يتعلّق بصندوق النقد الدولي

    منذ 5 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مطار رفيق الحريري الدولي
      فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي
      طقس لبنان
      أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
      مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. رويترز
      الجديد: أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد