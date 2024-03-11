الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
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    "الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الاسرائيلي اغار قرابة الخامسة والنصف من عصر اليوم، على بلدة عيتا الشعب بعدد من الصواريخ

    منذ 50 دقيقة
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