السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الوكالة الوطنية: العدو الاسرائيلي أطلق رشقات رشاشة كثيفة بإتجاه الأحياء السكنية في كفركلا من تلة رياء الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة المطلة
منذ ساعة واحدة
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