الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025
الوكالة الوطنية: المبعوث الاميركي توم براك وصل الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون وسط انتشار الجيش في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته
منذ ساعة واحدة
المزيد من
الأكثر قراءة
