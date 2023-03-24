الجمعة 2 رمضان 1444 ﻫ - 24 مارس 2023 |
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    الوكالة الوطنية: تحليق مكثف لطيران الجيش الإسرائيلي على طول الحدود جنوبا

    منذ ساعة واحدة
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