الخميس 12 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025
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الوكالة الوطنية: ثلاث غارات إسرائيلية على بلدة المحمودية في منطقة جزين وغارتان على أطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، وغارة استهدفت منطقة البريج في أطراف جباع وأطراف تفاحتا
منذ ساعتين
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