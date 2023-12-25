الثلاثاء 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 26 ديسمبر 2023 |
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    الوكالة الوطنية: غارات متتالية تستهدف منطقة اللبونة في خراج الناقورة وعين الزرقا غربي طيرحرفا

    منذ ساعتين
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