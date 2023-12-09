السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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    "الوكالة الوطنية": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة كفرشوبا وتحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض في أجواء منطقة العرقوب قضاء حاصبيا

    منذ ساعتين
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