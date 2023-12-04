الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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    الوكالة الوطنية: قصف مدفعي طال 3 بلدات في القطاع الغربي وغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة أم التوت

    منذ ساعتين
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