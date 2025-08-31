الأثنين 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
    الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال وقع في بلدة الزرارية خلال حفل خطوبة عقب إطلاق نار كثيف في الحفل ما أدى إلى وقوع عدة إصابات وتم نقل جريحين إلى إحدى مستشفيات المنطقة وعناصر من القوى الأمنية حضروا للتحقيق في الحادث

    منذ ساعتين
