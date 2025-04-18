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    الوكالة الوطنية للإعلام: إصابة مواطن جراء استهداف سيارته بغارة من مسيرة اسرائيلية على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب

    منذ 49 دقيقة
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