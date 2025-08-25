الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية دخلت إلى معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا - عديسة حيث قامت بتفتيشه بدقة ووضعت تحذيرًا لصاحب المعمل على الباب
منذ ساعتين
