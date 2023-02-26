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    الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش طاردت خاطفي المواطن م إ. م. في منطقة زحلة واشتبكت مع الخاطفين عند مدخل بلدة الخضر وأوقعت إصابات في صفوفهم

    منذ 54 دقيقة
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