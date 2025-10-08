الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
    الوكالة الوطنية للاعلام:صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: "يتمّ تداول خبرٍ عن تعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا جديدًا. يهمّ المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نفي هذا الخبر بشكلٍ قاطع، مؤكّدًا أنّ دولة الرئيس لم يُعيّن أيّ مستشار جديد، وأنّه ليس ضمن فريقه من يحمل صفة "مستشار إعلامي وسياسي، وأنّ شؤون الإعلام والتواصل مع الصحافة تُتابَع حاليًا ضمن الأطر القائمة في مكتب رئيس مجلس الوزراء. إن رواد طه يعمل منذ نيسان الماضي خبيرًا في مجال التواصل الاجتماعي ضمن فريق عمل رئاسة مجلس الوزراء".

    منذ 5 دقائق
