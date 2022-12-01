الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022
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الوكالة الوطنية للاعلام: عناصر الانقاذ في الدفاع المدني من مركزي زحلة وعميق توجهوا للبحث عن شخص فُقد في جبل صنين بعدما ضل طريقه اثناء ممارسته هواية الـhiking
منذ 6 دقائق
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