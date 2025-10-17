الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الوكالة الوطنية: نواف سلام غادر قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
      القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
      عنصر من شعبة المعلومات
      عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
      مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
      نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟