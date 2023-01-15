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    الولايات المتحدة والإمارات تعلنان تخصيص 20 مليار دولار لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة في الولايات المتحدة قبل عام 2035

    منذ 43 دقيقة
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