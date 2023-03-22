الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
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    اليورو يرتفع مقابل الدولار بعد قرار الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة

    منذ 3 دقائق
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