الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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    اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار في سابقة هي الأولى منذ عام 2002

    منذ 4 دقائق
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