الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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    اليونان تعتزم تعزيز إجراءات المراقبة مع تركيا بسبب زيادة الهجرة غير الشرعية

    منذ ساعة واحدة
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